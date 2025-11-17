Ford Focus виробляли 27 років, загалом продали близько 12 мільйонів авто.

Американська компанія Ford остаточно припинила виробляти модель Focus, яка стала однією з найпопулярніших легкових машин в історії бренду. Про це повідомляє Autocar.

Новину поширили співробітники Ford у соцмережах. Зазначається, що останній Focus зійшов з конвеєра в суботу, 15 листопада.

Про рішення зняти з виробництва популярний сімейний хетчбек було оголошено у 2022 році. Це пояснювали тим, що Ford прагне прискорити перехід своєї європейської лінійки на електричні автомобілі.

Де-факто Focus замінили моделями Explorer і Capri – парою електричних кросоверів, створених на платформі MEB від Volkswagen Group.

Зняття з виробництва моделей Focus і Fiesta (останню припинили виробляти у 2023 році) залишило Ford без двох наймасовіших моделей у Європі, що суттєво змінило позиції компанії на ринку.

За даними галузевої організації ACEA, Ford опустився з другого місця серед брендів у Європі у 2015 році на 12-те місце минулого року, втративши майже половину частки ринку.

Автомобілі Ford – що кажуть експерти

За словами механіка Пола Лукаса, старий Ford Focus Mk1 є найнадійнішим у світі вживаним автомобілем. Спеціаліст зізнався, що купив авто 15 років тому, і воно досі на ходу. Більше того, за півтора десятиліття автомобіль жодного разу не зламався.

У свою чергу автомобільний експерт Кріс Пайл радить потенційним покупцям звернути увагу на моделі Ford Bronco та Ford Maverick. Остання, на його думку, може впоратися майже з будь-яким завданням.

