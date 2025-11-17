На виставці Dubai Airshow 2025 в ОАЕ показали модель російського винищувача п'ятого покоління Су-57 із новими двигунами АЛ-51Ф1 (також відомими як "Виріб 30"), що мають плоскі сопла. Відповідні фото виклали російські ресурси, зокрема, Об'єднана авіабудівна корпорація.
"АЛ-51Ф1 у безфорсажному режимі забезпечать винищувачам Су-57М різке збільшення надзвукової крейсерської швидкості до 1,9 - 2,1М. Нині цей показник досягає 1,6 - 1,7М", - пишуть російські ЗМІ.
Оглядачі припускають, що двигуни АЛ-51Ф1 покращать скритність Су-57, знизять експлуатаційні витрати, а також збільшать дальність польоту винищувача.
Передбачається, що літак з плоскими соплами пропонуватимуть на експорт, хоча ймовірно його отримають і Повітряно-космічні сили РФ.
Су-57 - довідка УНІАН
Су-57 - російський винищувач "п'ятого покоління", створений ОКБ Сухого в рамках комплексної цільової програми ПАК ФА.
Ледь піднявши літак у повітря, росіяни заговорили про необхідність його модернізації.
Раніше один з побудованих бортів (ймовірно, прототип) навіть оснастили одним двигуном з "малопомітним" соплом нового типу. Загалом було створено лише кілька десятків Су-57.
Військова авіація - інші новини
Нещодавно УНІАН повідомив, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів четвертого покоління Dassault Rafale. Зеленський та Макрон вже підписали угоду, яка передбачає посилення нашої країни.
Експерти вважають, що літаки Rafale дозволять Україні зрівнятися у повітрі з росіянами. За словами деяких з них, українці зможуть знищувати російські літаки до того, як вони побачать наші винищувачі.