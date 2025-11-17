Пєсков заявив, що Москва "рішуче засуджує розроблюваний у США законопроєкт".

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежитиме за перебігом розгляду в США законопроєкту про санкції щодо торговельних партнерів Росії. Його слова цитують росЗМІ.

"Його (Дональда Трампа - УНІАН) запитали, чи підтримує він такий законопроект, який розглядається. Він сказав, що так", - сказав Пєсков.

Також прес-секретар глави РФ наголосив, що Москва "рішуче засуджує розроблюваний у США законопроєкт". Він запевнив, що Росія стежитиме, зокрема, за тим, про які саме деталі йтиметься в законопроєкті.

"Ми, звичайно, до цього (введення санкцій - УНІАН) поставилися б украй негативно", - заявив він журналістам.

Трамп анонсував санкції проти країн, які ведуть бізнес із РФ - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці наразі працюють над законопроєктом про запровадження санкцій щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією. Він підкреслив, що запропонований Сенатом законопроект "його влаштовує".

Крім того, лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив у жовтні, що готовий винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, який давно просуває сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, але не хоче "ставити собі жорсткі терміни".

