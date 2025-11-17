Нацбанк не знає, як долари з Федрезерву США опинилися у Міндіча з посіпаками

Загалом через так звану "пральню" в корупційній схемі в енергетиці пройшло близько 100 млн дол. США.

У Національному банку України заявили, що не володіють інформацією, яким чином долари в упаковці Федерального резервного банку США опинилися в офісі фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки.

"На жаль, немає унікального реєстру, по якому можна було звірити штрих-код, його номер і співставити, звідки ці купюри зʼявились в Україні. Можливо, така інформація є у Федеральної резервної системи, але точно в Україні такого реєстру не існує", - сказав заступник голови НБУ.

За його словами, наразі існує вісім банків, які імпортують долари та євро в Україну. Декілька з них використовують їх лише для власного користування, а інші їх продають банкам та іншим учасникам фінансового ринку.

У свою чергу, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що в НАБУ вже другий раз зіштовхуються з такою сумою коштів, яка приїхала в Україну в упаковці Федерального резервного банку США.

"Наступний раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну. Насправді Федеральна резервна служба Сполучених штатів Америки фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі та Україні цим ніхто не займається. Є пропозиція від народних депутатів до Національного банку України запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються. Це насправді буде великим вкладом в недопущення таких ситуацій", - розповів Абакумов.

Корупція в енергетиці - що відомо

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро вранці 10 листопада провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча.

10 листопада стало відомо, що функція легалізації незаконно отриманих коштів від масштабної корупційної справи в українській енергетиці покладалась на окремий офіс злочинної організації, який розташований у центрі Києва.

У НАБУ зазначили, що приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

У бюро відмітили, що через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. За даними слідства, загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана, які є фігурантами справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетики.

