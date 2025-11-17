Більшість крадіжок має не побутовий, а комерційний мотив, "крадіжки з відчаю" трапляються рідко.

Останніми місяцями українці фіксують збільшення кількості захисних кліпс з магнітами на ряді товарів у супермаркетах. Більшість спроб незаконно винести з магазину товар, не заплативши за нього, в Україні стосується малогабаритних речей високої вартості. Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник гендиректора мережі "Еко Маркет" з питань безпеки Анатолій Самойленко.

"Як показує практика, більшість крадіжок – це не "крадіжки з відчаю", а спроби викрасти товари невеликого розміру, але з високою ціною", - розповів Самойленко.

За статистикою мережі, найчастіше намагаються винести не базові продукти, а дрібні, але цінні речі - шоколад, каву, сири, алкоголь у маленьких пляшках. Самойленко називає їх "кишеньковими спокусами".

Відео дня

Соціально важливі товари - хліб, крупи та молоко - майже не потрапляють у цей список. Наш спікер відзначає, що це важливий показник: більшість крадіжок мають не побутовий, а комерційний мотив.

За словами Самойленка, в мережі, яку він представляє, за останні роки ситуація залишається стабільною, загалом тенденції до зростання крадіжок не відчувається.

На які товари магазини вішають магніти та чому

Фахівець з безпеки зазначає, що головне завдання служби охорони полягає в тому, щоб не ловити, а саме запобігати крадіжці.

"Ми не "вішаємо магніт на все". Є чіткий ризик-аналіз: які товари, які магазини, які ситуації. Якщо бачимо тенденцію, що в певній торговій точці частіше зникають, наприклад, кавові зерна або шампуні – посилюємо контроль саме там", - пояснює нам Самойленко.

Тож якщо в деяких магазинах з’являється все більше товарів у захисних пакуваннях з магнітами, це не свідчить про недовіру до покупців – це намагання запобігати ризикам, запевнює експерт. На додачу такий захист і психологічно утримує людину від спокуси.

"Магнітні кліпси - це стримуючий фактор, бо людина, яка бачить захист, десять разів подумає, чи варто ризикувати", - констатує Самойленко.

Крадіжки в магазинах: статистика та відповідальність

В той же час в іншій торговельній мережі повідомили УНІАН про зростання рівня крадіжок саме в грошовому еквіваленті більше, ніж вдвічі – за перші місяці року в порівнянні з аналогічним періодом минулого. В топ-товарів, за які "забували" розрахуватися, увійшли шоколад, вершкове масло та сир.

До липня минулого року в Україні діяла кримінальна відповідальність за дрібні крадіжки в супермаркетах на суму у 300 гривень та більше. Парламент пом’якшив законодавство, підвищивши поріг до 3 000 гривень – злочини на меншу суму вважаються адміністративними і караються штрафами.

Вас також можуть зацікавити новини: