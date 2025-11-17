Загальна протяжність маршруту становить 12 кілометрів.

У Чернівецькій області відкрили новий одноденний туристичний маршрут, що поєднує одразу кілька унікальних природних локацій регіону.

Як повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації, маршрут протяжністю 12 кілометрів стартує від Смугарських водоспадів (також відомі як Буковинські водоспади) у селі Розтоки, проходить через унікальні скельні утворення Протяте каміння, повз величну скелю Соколине Око, і завершується на мальовничому перевалі Німчич.

"Це одна з найбільш видовищних стежок краю, яка поєднує легенди, красу дикої природи та унікальні геологічні пам'ятки", – йдеться в повідомленні.

На даний ммомент маршрут повністю облаштовано:

нанесено якісну туристичну розмітку;

встановлено інформаційні таблички;

облаштовано зручні точки орієнтування.

Також маршрут вже доступний у додатку "Буковина Travel". Він допоможе прокласти шлях, отримати рекомендації, дізнатися про локації та зручно спланувати мандрівку.

Водночас Вижницька районна військова адміністрація запропонувала присвоїти новому маршруту ім'я героя російсько-української війни Руслана Сенчука – людини, яка віддала життя за незалежність та свободу України. Колишній голова Вижницької РДА у 2022 році приєднався до лав ЗСУ, служив командиром роти протитанкових ракетних комплексів чернівецької 82 окремої десантно-штурмової бригади та загинув на початку 2024 року в Запорізькій області.

Нові туристичні маршрути в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, на початку 2025 року в Чернівецькій області з'явився новий туристичний маршрут "До Вартових Недеї", що простягається від села Мигово до селища Берегомет.

Тим часом, наприкінці літа цього року в Карпатах запустили відновлений "Закарпатський туристичний шлях", який в майбутньому має з'єднати п'ять країн.

