Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,07/42,10 грн/дол., а євро - 48,81/49,83 грн/євро.

Курс валют в Україні - інші новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 55 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 17 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,78 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,60 гривні за євро.

