Середня зарплата у Польщі у 4 рази вища, ніж вдома: скільки можуть заробити українці

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, і у вересні склала 8750 злотих. Це майже у чотири рази перевищує середню зарплату в Україні, яка наразі складає близько 26 500 гривень.

Про це свідчать дані Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовані у виробників комп’ютерів та електроніки (+10,9%), продуктів харчування (+9,8%), транспортного обладнання, включаючи військове (+9,2%), машинобудівній галузі (+9,1%), включно з автомобільною промисловістю (+8,8%), а також у виробників меблів (+8,9%).

Дещо нижчі темпи зростання заплат спостерігалось у сферах, де традиційно працює багато українців, а саме логістиці (+7,8%), HoReCa (+7,8%), будівництві (+7,6%) та роздрібній торгівлі (+7,6%).

Причому у роздрібній торгівлі та HoReCa у щомісячній динаміці (вересень до серпня) спостерігалось зниження заробітних плат — на 0,4%.

"Зниження зарплат у цих секторах у вересні можна пояснити традиційним сезонним зниженням продажів після літніх піків, що впливає на обсяг премій і надбавок, які формують значну частину заробітків працівників. Крім того, на ринок продовжує тиснути зростання пропозиції робочої сили. Зокрема, після скорочень у промисловості частина працівників переходить у логістику та HoReCa, збільшуючи конкуренцію за робочі місця", — пояснюють аналітики.

Цікаво, що у логістиці, яка продемонструвала високий ріст зарплат за дев’ять місяців 2025 року, у вересні в порівнянні з серпнем також фіксувалося зниження середньої заробітної плати — на 1,2%. Це найбільший показник серед проаналізованих галузей. Попри це, логістика залишається одним із найкраще оплачуваних секторів у Польщі. Середня заробітна плата у вересні 2025 року склала в ньому 9029 злотих (104,2 тис.грн), що майже дорівнює показнику машинобудування – 9195 злотих (106,1 тис. грн).

"Для порівняння: у роздрібній торгівлі середня зарплата становила 6766 злотих (78,1 тис. грн), а у HoReCa — 6548 злотих (75,6 тис. грн). Тож, навіть незначне річне зростання у логістиці на 5,3% у грошовому еквіваленті означає підвищення на 455 злотих (5,3 тис. грн), що співмірно з абсолютним зростанням у секторах роздрібної торгівлі чи громадського харчування. Це продовжує приваблювати у галузь іноземних працівників, серед яких багато українців, — зауважують у Gremi Personal.

Загалом динаміка польського ринку праці у вересні свідчить: країна продовжує відновлення після періоду уповільнення, але темпи росту зарплат залежать від здатності бізнесу утримати продуктивних працівників.

Фахівці зазначають, що для українців польський ринок праці залишається загалом сприятливим, особливо у секторах із меншою вимогою до кваліфікації та високою часткою фізичної праці, насамперед у логістиці, де зберігається найдинамічніше зростання зайнятості (+4,7% за 9 місяців 2025 року). Водночас у виробництві чи навіть будівництві конкуренція посилюється, що стримує збільшення заробітків і підвищує вимоги до досвіду працівників.

"Загалом, у найближчому майбутньому, найкращі перспективи відкриваються для тих українців, які готові переходити у виробничі та технічні спеціальності: саме тут польські компанії продовжують інвестувати у персонал, пропонуючи більшу стабільність, вищі зарплати та ширші можливості для професійного зростання", — підкреслюють в аналітичному центрі.

Мінімальна зарплата у Польщі наразі складає 4666 злотих на місяць до вирахування податків (приблизно 53 200 гривень). Така сума в Польщі виплачується всім повнолітнім співробітникам незалежно від кваліфікації, режиму роботи, регіону, умов роботи. До її розміру не включаються ювілейні виплати, доплата за понаднормову або нічну роботу, надбавка за складні умови роботи та інші нагороди.

Наступного року винагорода зросте. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме 4806 злотих на місяць. Мінімальна зарплата нетто (тобто "на руки") з 2026 року становитиме близько 3531 злотого або приблизно 40 240 гривень. Цей розмір залишиться незмінним протягом усього року.

