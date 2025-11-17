На його думку, без сильної української армії тривалого миру не може бути.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив припущення, коли вдасться добитися миру у війні Росії проти України. Це може статися раніше 2027-го року. Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі (Трансляцію здійснював телеканал Суспільне).

"Кожен день - це робота. Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027-го року", - висловив переконання Макрон.

Як додав президент Франції, у контексті рішень, які є поворотними та важливими, європейці згуртовані з американцями, і є рішучими для того, щоби протистояти Росії.

Він додав, що здійснюється робота для посилення санкцій проти Росії і її тіньового флоту.

"Ми хочемо продовжувати роботу щодо посилення тиску на Росію", - сказав Макрон.

Також президент Франції впевнений, що не буде тривалого миру, якщо не буде сильної української армії. Політик вважає:

"Ми розуміємо, що відбулося у лютому 2027 року. Якщо Україна не є сильною, Росія порушить усі свої зобов’язання".

Він висловив рішучість у підтримці укладення угоди про мир для України. У цьому зв’язку, Франція готова діяти через санкції і боротися з тіньовим флотом.

Співпраця України і Франції

Як повідомляв УНІАН, Франція зацікавлена у посиленні України. З цієї метою сьогодні з Україною було підписано декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Цей документ передбачає, серед різного, закупівлю винищувачів Rafale та систем ППО SAMP/T.

