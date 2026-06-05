План Трампа щодо ліквідації системи спостереження за океаном залишить світ без 'очей', - вчені

Виведення з експлуатації американської системи спостереження за океаном призведе до значного збільшення похибки в щорічних оцінках темпів нагрівання океану.

Вчені заявляють, що план адміністрації президента США Дональда Трампа щодо ліквідації системи спостереження за океаном істотно погіршить точність прогнозів погоди та передбачень явища Ель-Ніньо, що спричинить економічні наслідки для США, пише The Guardian.

Згідно з дослідженням, проведеним міжнародною групою вчених, виведення з експлуатації американської системи спостереження за океаном призведе до значного збільшення похибки в річних оцінках темпів нагрівання океану.

Експерт з глобального моніторингу океану у Вищій нормальній школі (ENS) у Парижі Сабріна Спейч підкреслила, що якість прогнозів та систем раннього попередження про шторми, тропічних циклонах та явищі Ель-Ніньо (коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що має помітний вплив на клімат) може погіршитися до небезпечного рівня.

Відео дня

У виданні нагадали, що Ініціатива океанічних спостережень, що здійснюється Національним науковим фондом США, являє собою розгалужену мережу систем на морському дні, підводних глісерів та пришвартованих поверхневих платформ, яка надає дані дослідникам, політикам, педагогам і морякам по всьому світу. Вона охоплює не тільки узбережжя США, а й Північну Атлантику та Південний океан.

Вчені попереджають, що ліквідація цієї системи призведе до втрати найважливішого компонента Глобальної системи спостереження за океаном – мережі роботизованих буїв, пришвартованих буїв та дослідницьких суден, які експерти називають "очима та вухами" океану. Вони підкреслили, що системи оповіщення, засновані на цих даних, рятують життя.

В іншому дослідженні вчені спрогнозували, як втрата даних може погіршити оцінки теплового вмісту океану. Дослідники зазначили, що втрата даних спостережень США буде гіршою, ніж випадкова втрата 80% усіх даних про океан у всьому світі.

"Теплоємність океану – це найнадійніший індикатор зміни клімату, який у нас є – не тільки того, що відбувається в океані, але й усієї кліматичної системи. Вертикальні профілі температури, які визначають теплоємність океану, є одними з найпростіших вимірювань, які ми можемо проводити", – розповіла Спейч.

За її словами, втрата цих даних призведе до того, що вчені втратять можливість відстежувати не тільки потепління океану, але й кліматичну систему в цілому.

"Прогнози будуть продовжуватися – але їхня якість погіршиться, іноді до небезпечного рівня. Одних лише атмосферних спостережень недостатньо. Океанічні дані мають основоположне значення для систем раннього попередження про тропічні шторми, циклони та Ель-Ніньо. І наслідки не обмежаться наукою: економічні витрати будуть відчуватися в самих Сполучених Штатах – від сільського господарства до страхування та ліквідації наслідків стихійних лих", – додала вона.

У виданні нагадали, що в заяві Національного наукового фонду США йдеться про те, що програма не скасовується повністю. Однак у ній зазначається, що обсяг робіт буде скорочено.

З Тихого океану насувається потужний катаклізм

Раніше Всесвітня метеорологічна організація ООН повідомила, що світ повинен готуватися до зростання кількості екстремальних погодних явищ і хвиль спеки, оскільки цього року може розвинутися надзвичайно потужне погодне явище Ель-Ніньо.

Відзначається, що існує 80-відсоткова ймовірність формування Ель-Ніньо – теплої фази природного кліматичного циклу в Тихому океані – у період між червнем і серпнем, а також 90-відсоткова ймовірність його настання до листопада. Повернення Ель-Ніньо означає тимчасове підвищення глобальних температур на додаток до потепління, спричиненого діяльністю людини.

Вас також можуть зацікавити новини: