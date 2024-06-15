Бронювати працівників агросектору потрібно для безпеки їхньої діяльності.

Працівників аграрного сектору будуть бронювати від мобілізації. За словами в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, таке рішення прийняли для безпечного збору урожаю. Про це він сказав під час Black Sea Security Forum, передає Суспільне.

Висоцький наголосив, що для безпечної діяльності аграріїв було прийнято декілька рішень щодо мобілізації.

"Перше - це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге - подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - пояснив в.о. міністра. Відео дня

Він додав, що загальна норма бронювання становить до 50%, проте щодо деяких професій можна подати клопотання з поясненням, чому потрібно збільшити цю кількість.

За словами Висоцького, на деяких напрямках кількість працівників зменшилась близько до 20%. Такий відсоток пояснюється тим, що збільшилось навантаження на решту галузей, адже велика частина працівників мобілізувалася.

Посадовець вважає, що найпотрібнішими професіями в агросекторі та ЗСУ є інженерні, а саме трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Бронювання працівників від мобілізації - останні новини

Як писав УНІАН, фізична особа-підприємець, яка хоче забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за нього військовий збір розміром 20,4 тисячі гривень.

Водночас член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що в Україні не має бути ситуацій, коли працівники торговельних супермаркетів, наприклад, прибиральники - на 100% заброньовані.

"Тому ми звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію, не допускати і щоб не було таких зловживань", - зауважив він.

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