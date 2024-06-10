Кабмін готує постанову про оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. Вона має врахувати реальні потреби держави та чутливі для суспільства аспекти. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
Він зауважив, що є неприйнятним посилювати військо за рахунок поліції, яка також виконує важливу функцію. Державна служба з надзвичайних ситуацій теж підпадає одразу під дві категорії працівників, які передбачені для бронювання. За словами Веніславського, бронювання поліції та ДСНС буде на 90%, а не на 100%. Це пов’язано з тим, що в цих службах не всі посади є критично важливими.
"Працюють не лише власне поліцейські чи рятувальники, а й інші державні службовці, допоміжний персонал. І якщо вони не є критично важливими для функціонування цих органів, то я не бачу проблем для того, щоби вони були мобілізовані", – пояснив він.
Що стосується приватних підприємств, то за словами Веніславського, квота на бронювання працівників визначатиметься не формою власності – приватне чи державне підприємство – а його важливістю для економіки та суспільства.
"Тобто постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Мають право і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо", – пояснив він.
Разом з тим нардеп наголошує, що не повинні бронюватися посади, де працівника можна замінити іншою людиною, зокрема не військовозобов’язаним.
"Не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Тому ми звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію, не допускати і щоб не було таких зловживань", – заявив він.
Бронювання від мобілізації: останні новини
Як писав УНІАН, на думку військових, розкол у суспільстві створює не сам по собі принцип економічного бронювання, а його недвале втілення. Так боєць Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" обурюється тим, що в Україні забронювали працівників цирків, а працівників комунальних підприємств вигребли по мобілізації, і тепер нікому навіть вулиці підмітати.
Також ми розповідали, що бронювання від мобілізації стане доступним у застосунку "Дія". Послугу планують запустити в липні. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, процес бронювання стане швидким, прозорим і без людського фактору.