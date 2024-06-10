В Україні переглянуть підходи до бронювання працівників на підприємствах.

Кабмін готує постанову про оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. Вона має врахувати реальні потреби держави та чутливі для суспільства аспекти. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Він зауважив, що є неприйнятним посилювати військо за рахунок поліції, яка також виконує важливу функцію. Державна служба з надзвичайних ситуацій теж підпадає одразу під дві категорії працівників, які передбачені для бронювання. За словами Веніславського, бронювання поліції та ДСНС буде на 90%, а не на 100%. Це пов’язано з тим, що в цих службах не всі посади є критично важливими.

"Працюють не лише власне поліцейські чи рятувальники, а й інші державні службовці, допоміжний персонал. І якщо вони не є критично важливими для функціонування цих органів, то я не бачу проблем для того, щоби вони були мобілізовані", – пояснив він.

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Що стосується приватних підприємств, то за словами Веніславського, квота на бронювання працівників визначатиметься не формою власності – приватне чи державне підприємство – а його важливістю для економіки та суспільства.

"Тобто постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Мають право і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо", – пояснив він.

Разом з тим нардеп наголошує, що не повинні бронюватися посади, де працівника можна замінити іншою людиною, зокрема не військовозобов’язаним.

"Не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Тому ми звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію, не допускати і щоб не було таких зловживань", – заявив він.

Бронювання від мобілізації: останні новини

Як писав УНІАН, на думку військових, розкол у суспільстві створює не сам по собі принцип економічного бронювання, а його недвале втілення. Так боєць Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" обурюється тим, що в Україні забронювали працівників цирків, а працівників комунальних підприємств вигребли по мобілізації, і тепер нікому навіть вулиці підмітати.

Також ми розповідали, що бронювання від мобілізації стане доступним у застосунку "Дія". Послугу планують запустити в липні. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, процес бронювання стане швидким, прозорим і без людського фактору.

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