Наприкінці року часник може коштувати 100 гривень.

В Україні прогнозують дефіцит часнику. Овоч, за думкою експертів, суттєво зросте у ціні вже до кінця цього року.

Чому подорожчає часник, розповіли у сюжеті "Сніданку" на телеканалі "1+1".

Так, зараз вартість часнику складає приблизно 60-70 гривень. Проте вже скоро на українському ринку очікується дефіцит цього овочу. Експерти прогнозують, що дефіцит виникне через погодні умови.

Дощі, осінні заморозки та засуха, яка була перед цим, - все це вплине на врожай часнику. Через це овоч зросле у ціні. Наразі він вже почав дорожчати - у деяких областях України часник продається не по 60-70 гривень, а по 80 грн за кілограм.

Читайте такожУкраїна значно скоротила виробництво яєць: що буде з цінамиМало того, вже наприкінці цього року овоч буде коштувати ще дорожче. Часник отримає "цінник" у 100 гривень за кілограм, прогнозують експерти.

Як вже повідомляв УНІАН, експерти спрогнозували ціни на соняшникову олію. Виявилося, що попри рекордний врожай соняшнику, вартість олії неприємно здивує багатьох українців. Окрім цього, суттєво можуть "злетіти" ціни на м'ясо.

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Автор: Поліна Кузенко