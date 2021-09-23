З початку року солодощі в Україні вже подорожчали на 25-30%.

Кондитерські вироби, які з початку року вже подорожчали більш ніж на чверть, можуть зрости в ціні ще на 5-7% через підвищення цін на газ.

Такий прогноз озвучив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

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"Прогнозується подальше зростання цін на кондитерську продукцію на 5-7%, при тому, що зростання цін на кондитерські вироби з початку року вже становить 25-30%", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з липня 2021 року спостерігається падіння виробництва кондитерської продукції. Зокрема, виробництво карамелі та шоколаду скоротилося на рекордні 25,9% порівняно з липнем минулого року. У серпні падіння продовжилося і склало 12,5%.

"Схожі темпи падіння виробництва спостерігалися хіба що в 2014 році, але тоді це пояснювалося закриттям російського ринку і початком війни", - підкреслив Балдинюк.

Крім того, імпорт солодощів в Україні зріс на рекордні 28,8% за перше півріччя цього року.

За словами Балдинюка, головною причиною різкого скорочення виробництва солодощів стало значне подорожчання цукру українського виробництва, адже цей товар вже рік є найдорожчим у світі, а імпорт цукру з-за кордону заблокований надвисоким митом.

Ціни на цукор:

За даними Держстату, ціни на цукор в Україні в серпні злетіли майже вдвічі. При цьому це продукт в нашій країні коштує вдвічі дорожче, ніж в Європі.

Станом на 20 вересня 2021 року в Україні спостерігалося зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.

Автор: Ганна Нагорна