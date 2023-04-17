У ЄС готують другий пакет заходів для надання підтримки країнам, які постраждали від імпорту з України.

Єврокомісія прагне сформувати чітке уявлення щодо ситуації із забороною на імпорт зерна й іншого продовольства з України до країн Європи, і перебуває в контакті з усіма сторонами.

Про це в Брюсселі заявила представник Європейської комісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Феррер, пише Радіо Свобода. Вона зазначила, що низка держав, які межують із Україною, занепокоєні торговельними умовами, які діють з нашою країною.

"Ми отримали листа від п'яти країн, які... просять розглянути якісь заходи. Це те, що ми аналізуємо і перевіряємо. Що стосується законодавчої бази, торговельна політика - це ексклюзивна компетенція рівня ЄС. Маємо розуміти, на якій підставі ці країни запроваджують такі заборони на імпорт, щоб мати можливість давати більш чіткі відповіді. На цьому етапі ще зарано. Про це було оголошено на вихідних, тому ми ще не отримали повної інформації про заходи", - сказала Феррер.

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У Єврокомісії також зазначили, що готують другий пакет заходів для надання підтримки країнам, які постраждали від імпорту з України.

"Ми вже визнаємо вплив надмірної пропозиції в деяких країнах ЄС, розташованих неподалік кордону. І тому ми висунули пропозицію надати підтримку найбільш постраждалим країнам (56 млн євро компенсації – ред.). У цьому випадку - Польща, Болгарія та Румунія. Звичайно, ми усвідомлюємо, що є інші країни. Щодо цього була дискусія в рамках Європейської ради... Зараз ми працюємо над другим пакетом заходів, де ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від імпорту з України", - зауважила Феррер.

Деталі другого пакету допомоги у Єврокомісії не озвучили, оскільки він ще розробляється. Закінчити підготовку документа сподіваються "протягом наступних кількох днів", але потім його ще мають затвердити держави-члени ЄС.

Водночас посадовці Єврокомісії відмовилися чітко відповісти, чи було запровадження заборони на імпорт в односторонньому порядку країнами-членами ЄС порушенням законодавства блоку.

"Ми маємо справу з війною. А війна впливає й на фермерів, і загалом на населення України. ЄС і держави-члени, серед яких Польща, і всі держави, які межують з Україною, роблять усе можливе, щоб допомогти Україні. І це дуже вітається. Не наша чи будь-кого в принципі мета - створити труднощі для населення в ЄС у той час, як ми підтримуємо Україну. Тому йдеться не про санкції, а про те, щоб знайти рішення, ґрунтуючись на законодавстві ЄС, враховуючи й інтереси українців і Євросоюзу. Ось як маємо дивитися на ситуацію", - сказав речник президента Європейської комісії Ерік Мамер.

Заборона на ввезеня зерна з України

Як повідомляв УНІАН, на тлі російської морської блокади України ЄС скасував тарифи і квоти на імпорт українського зерна, щоб його могли перевозити транзитом через Європу в інші регіони світу. Але частина цього зерна залишилася в європейських країнах, що викликало невдоволення місцевих фермерів, адже їхня продукція - дорожча за українську.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна й десятків інших видів продовольства з України. Цей крок є тимчасовим і поки триватиме до 30 червня. При цьому, введена Польщею заборона стосується й транзиту агропродукції в треті країни. У Варшаві додали, що готові вирішити проблему через міждержавну угоду з Україною.

Після Польщі таке ж рішення про тимчасову заборону на ввезення зерна й низки інших сільгосппродуктів з України прийняла Угорщина. При цьому в Угорщині пообіцяли зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію.

У Європейській комісії засудили рішення Польщі та Угорщини й назвали їхні односторонні дії неприйнятними. У ЄК також нагадали, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС.

Проте вже 17 квітня аналогічне рішення про заборону на українське зерно прийняла Словаччина. Братислава закликала на урядовому рівні ввести більш жорсткі заходи для регулювання імпорту товарів з України.

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