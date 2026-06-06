В Україні почали масово знижувати ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм

Зазначається, що фермерам не вдалося утримати високі ціни.

Ціни в Україні на помідори знижуються. На ринок почала масово надходити продукція з літніх теплиць, що й призвело до її здешевлення практично на всій території країни.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що в нинішніх умовах спроби фермерів утримати ціни на колишньому рівні супроводжувалися зниженням збуту.

Таким чином, на сьогодні великі тепличні комбінати відвантажують помідори по 90–130 гривень за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Відзначається, що така тенденція є традиційною для початку сезону томатів. Аналітики вказали, що в аналогічний період минулого року помідори надходили у продаж у середньому на 37% дешевше, ніж сьогодні.

Ціни на помідори в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити за 99,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

В АТБ томати продають по 113,89 грн/кг також зі знижкою.

При цьому в "Сільпо" ціни стартують від 116 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Оптові ціни на огірки від українських тепличних комбінатів продовжують знижуватися. Зараз овоч продається в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю – в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

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