Введення держрегулювання цін на продукти вдарить торговим мережам і неминуче призведе до того, що соціальні товари зникнуть з прилавків.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.
Марков зазначив, що урядова постанова про держрегулювання цін на окремі продукти харчування не має під собою ані серйозного обґрунтування, ані перспектив ефективної реалізації.
Гендиректор АТБ звернув увагу на те, що уряд не обговорював свої кроки з учасниками ринку, а просто поставив їх перед фактом.
"Встановлена планка націнки не більше 10 відсотків за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. А значить, цілком може призвести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їх ціноутворення", - зазначив гендиректор АТБ.
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Марков також підтвердив припущення про те, що в доступному для огляду майбутньому соціальні товари можуть зникнути з прилавків не тільки мережі АТБ, а й інших рітейлерів.
Держрегулювання цін:
- Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку більше ніж 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
- 12 січня 2022 року Кабмін ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
- Також 12 січня 2022 року Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.
- Торгову націнку понад 10% заборонили встановлювати на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове з жирністю 72,5%.
- 19 січня 2022 року Кабінет Міністрів відклав питання включення пшеничного хліба до переліку товарів, що мають соціальне значення, і щодо яких встановлюється гранична Торгова націнка в 10%.
- Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.