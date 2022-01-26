12 січня 2022 року Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Введення держрегулювання цін на продукти вдарить торговим мережам і неминуче призведе до того, що соціальні товари зникнуть з прилавків.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

Марков зазначив, що урядова постанова про держрегулювання цін на окремі продукти харчування не має під собою ані серйозного обґрунтування, ані перспектив ефективної реалізації.

Гендиректор АТБ звернув увагу на те, що уряд не обговорював свої кроки з учасниками ринку, а просто поставив їх перед фактом.

"Встановлена планка націнки не більше 10 відсотків за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. А значить, цілком може призвести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їх ціноутворення", - зазначив гендиректор АТБ.

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Марков також підтвердив припущення про те, що в доступному для огляду майбутньому соціальні товари можуть зникнути з прилавків не тільки мережі АТБ, а й інших рітейлерів.

Держрегулювання цін: