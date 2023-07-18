Польща та Словаччина — разом з Болгарією, Румунією та Угорщиною — в даний час мають обмеження на покупку українського зерна до середини вересня.

Польща та Словаччина заявили про намір продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця року, відмахнувшись від побоювань, що рішення Росії припинити експортну угоду з Києвом може порушити поставки продовольства.

Як повідомляє Bloomberg, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, заявив про те, що не бачить причин для скасування аграрного ембарго. "Я не бачу суттєвих аргументів на користь скасування нинішньої заборони в середині вересня. Сподіваюся, що ембарго не закінчиться, що ми зможемо домогтися його продовження в рамках нашої коаліції з п'яти країн ЄС", - зявив Телус, зазначивши при цьому, що угода з Європейським союзом як і раніше дозволяє транзитні перевезення в інші країни.

У той же час, міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив про те, що представники п'яти східних країн ЄС зустрінуться у Варшаві в середу, 19 липня, щоб підготувати заяву для Європейської Комісії про продовження заборони і також поширення її на інші товари.

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За його словами, було зрозуміло, що вплив додаткової пропозиції на ціни поширюється на все більший асортимент продукції, такий як полуниця та малина в Польщі. Проте, за словами словацького міністра, Європейська комісія, ймовірно, не підтримає розширення заборони.

"Ми всіляко підтримуємо Україну, але за умови, що імпорт продовольства не може спотворити внутрішній ринок. Ми збираємо урожай, і деякі з наших складів переповнені через минулого імпорту зерна", - сказав Біреш.

Війна в Україні та ситуація з зерном

Польща і Словаччина — разом з Болгарією, Румунією та Угорщиною — в даний час мають обмеження на покупку українського зерна до середини вересня, після того як зниження цін викликало протести місцевих фермерів.

17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від "зернової угоди". Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди" і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що "зернова угода" "увійшла в історію". Він анонсував зустріч з главою МЗС Туреччини і запевнив, що вживаються кроки для вирішення питання з президентом РФ Володимиром Путіним, не чекаючи серпня.

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