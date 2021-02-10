В Україні виробництво пшениці оцінюється в 25,5 мільйона тонн, а експорт в поточному сезоні – в 17,5 мільйона тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) в лютневому звіті збільшило прогноз світового виробництва пшениці на 800 тисяч тонн, в порівнянні з січневим звітом, до рекордного обсягу – 773,4 мільйона тонн.

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Про це йдеться у звіті USDA.

За даними відомства, це відбудеться завдяки збільшеному прогнозу обсягів виробництва пшениці в Казахстані, що повністю компенсує зменшення виробництва в Пакистані та Аргентині.

При цьому прогнозується збільшення внутрішнього споживання пшениці на 15,2 мільйона тонн – до 764 мільйонів тонн, що пов'язано з пандемією COVID-19.

Прогнозовані обсяги експорту пшениці у 2020/2021 МР збільшаться на 1,1 мільйона тонн, до 194,8 мільйона тонн. Найбільші зміни в прогнозах обсягів імпорту стосуються Китаю, за яким прогнозують збільшення обсягів імпортних поставок на 1 мільйон тонн – до 10 мільйонів тонн.

USDA очікує, що обсяги експорту пшениці з України становитимуть 17,5 мільйона тонн при виробництві у 25,5 мільйона тонн.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, врожай зернових у 2020 році становив 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

Мінекономіки прогнозує експорт зернових у поточному маркетинговому році (МР, липень 2020 - червень 2021) на рівні 45,42 мільйона тонн, що на 20,5% менше, ніж у попередньому МР (57,2 мільйона тонн).

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Автор: Ганна Нагорна