За одинадцять місяців 2020 року Україна імпортувала чорної ікри, переважно з Китаю, на суму 1,27 мільйона доларів.

За одинадцять місяців 2020 року Україна імпортувала 7,2 тонни чорної ікри на суму 1,27 мільйона доларів, що майже у два рази перевищує показник всього минулого року.

Читайте такожУдар коронавірусу по сімейному бюджету відчули 70% українців-ЮНІСЕФПро це йдеться в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Основним постачальником чорної ікри в Україну став Китай-6,2 тонни, або близько 85% всього обсягу. У топ-5 країн постачальників також увійшли Італія, Молдова, Уругвай і Нідерланди", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що китайська чорна ікра є конкурентною за ціною – щорічно Китай виробляє понад 150 тонн продукції, з якої дві третини йде на експорт.

"В Україні ніша промислового розведення осетрових риб і виробництва ікри поки слабо розвинена, але все ж в галузі є першопрохідці. Очікується, що з розвитком споживання українські виробники чорної ікри також займуть значну нішу на нашому ринку", - підкреслюють експерти УКАБ.

Також повідомляється, що зараз митна вартість імпорту ікри осетрових становить 175 доларів/кілограм, тоді як роздрібна ціна становить від 1000 гривень/100 грам.

Що цьому передувало

Україна в січні-листопаді 2020 року скоротила експорт продукції АПК у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,3% - до 20 мільярдів доларів, збільшивши при цьому імпорт на 13,9% - до 5,74 мільярда доларів.

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Автор: Ганна Нагорна