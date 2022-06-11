Зокрема, йдеться про переправлення до Росії 650 тонн краденого зерна зі Старобільського елеватора.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про масштаби розкрадання російськими окупантами врожаю в області.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"На нещодавно окупованих територіях Луганщини росіяни хизуються своїми крадіжками. Для переправлення до Росії 650 тонн краденого зерна зі Старобільського елеватора навіть залізницю нашвидкоруч зорганізували. А тепер мліють від перспективи отримати рекордний врожай озимої пшениці - майже 1 млн тонн зернових. Озимої - тобто посіяної восени, на полях мирної української Луганщини!", - наголосив Гайдай.

Він додав, що місцеві гауляйтери радіють, що після окупації північних районів області площа захоплених ними орних земель збільшилася у понад п'ять разів.

"Але ми ж розуміємо, що ані місцевому населенню, ані жителям територій Луганщини, захоплених у 2014 році, ці врожаї не дістануться. Все поїде до рашки, яка або сама зжере, або продасть, щоб хоч якось протриматись на плаву під тиском міжнародних санкцій", - написав голова ОВА.

Він навів коментар Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної військової адміністрації щодо цієї ситуації.

"Насправді масштаби злочинів росіян більші у рази: зерносховища області вони "асвабаділі" від 15 тис. тонн соняшника та 10 тис. тонн зерна. Одночасно антинародна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям "сприятливі умови закупівель" - по 8 тис. російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис. грн за тонну продукції. А також наполегливо рекомендують укладати угоди "на зберігання" 70% врожаю, який потім "з'їдять миші" або буряти згодують оленям. Фактично виробникам заплатять лише 30% вартості зерна та ще й у рублях! За ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо!" - зазначили в ОВА.

Гайдай також повідомив, що така ж ситуація і з маслом, ковбасами та сирами із захоплених районів Луганщини - "їх тепер їстимуть в Якутії та Красноярську".

"Можна було б сказати, що нарешті там хоч нормальної ковбаси спробують, але насправді висновки дуже невеселі. Адже очевидно, що окупантів абсолютно не цікавить, чим буде харчуватися населення тимчасово захоплених територій Луганської області", - додав керівник області.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що російські окупанти поїздами вивозять зерно із Запорізької області до Криму.

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