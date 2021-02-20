Це стане першою масштабною офлайн-подією у сфері сектору харчових продуктів після початку світової пандемії.

33 українські виробники презентують свою продукцію колективним стендом на 26-ій міжнародній продовольчій виставці Gulfood 2021, що пройде з 21 по 25 лютого у місті Дубай Арабських Еміратів.

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Це стане першою масштабною офлайн-подією у сфері сектору харчових продуктів після початку світової пандемії, кажуть у Центрі підтримки експорту КТПП.

Як і у попередні роки, продуктова лінійка колективного стенду диверсифікована. Українські експортери пропонують іноземним покупцям молочну та м’ясну продукцію, сири, соняшникову олію, волоські горіхи, зернові, яєчну продукцію, дитяче харчування, соуси, снеки, солодощі, мед, морозиво, томатну пасту та інші продукти.

Виробників представить Центр підтримки експорту Київської торгово-промислової палати (КТПП) у рамках програми «USAID КЕУ», що підтримує стартапи й малі та середні підприємства.

Що відомо про виставку Gulfood

Gulfood - одна з найбільших та авторитетніших міжнародних продовольчих виставок світу, яка щорічно збирає до 5 тисяч експонентів та близько 100 тис. відвідувачів зі 182 країн світу.

Виставка є ключовою на Близькому Сході, участь у якій відкриває компаніям доступ до ринку ОАЕ та інших країн регіону Близького Сходу, Африки та Азії, дозволяє знайти потенційних покупців, отримати зворотній зв'язок про нові продукти, підтримувати впізнаваність бренду серед уже існуючих клієнтів та досліджувати ринкові тенденції та світові тренди.

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Автор: УНІАН