Хлібна галузь страждає від проблем з енергопостачанням і не тільки.

Для хлібної галузі склалась критична ситуація з постачанням електроенергії. Це відіб’ється і на кінцевій ціні для споживача. Зважаючи на проблеми галузі, наразі є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%. Про це в коментарі AgroPortal.ua заявив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко.

За його словами, нині більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак за фактом підприємства відключають. Хто має можливість, переходить на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше", – підкреслив Дученко. Відео дня

Він зазначив, що ситуація вже призвела до дефіциту потужностей, адже є заводи, які не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів. До того ж хлібній галузі не підходять і графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. Так, якщо відключення триває 2 години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на 8 годин.

Щодо грошей, то, за словами Дученко, у собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн.

Голова асоціацію виділив ще одну проблему для хлібної галузі – бронювання. Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва. А третя проблема – відсутність зерна другого і третього класу.

"Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%", – зауважив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів".

До всього цього, констатує він, додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і на ЗСУ.

Проблеми українського бізнесу

Кабмін зобов’язав обленерго забезпечити справедливі графіки відключення світла. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Оборонні компанії втрачають спеціалістів через прогалини в системі бронювання, що може загрожувати проблемами з виробництвом зброї. Спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, ніж встигають отримати бронювання за чинним законодавством.

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