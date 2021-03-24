Сама ж Україна експортувала лише 26 тонн коренеплоду.

За даними Державної митної служби в Україну від початку 2021 року завезли майже 60 тисяч тонн картоплі.

Читайте такожВ Україні посилять контроль за якістю морозиваПро це повідомляє ТСН.ua.

"Основними країнами постачальниками коренеплоду стали: Польща, Литва, Латвія, Білорусь і Румунія. У грошовому еквіваленті імпорт досяг понад 12 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас Україна відправила на експорт лише 26 тонн картоплі, на суму 9 тисяч доларів.

Постачальники картоплі до України:

Польща - 38,4%;

Литва - 16,8%;

Латвія - 8,4%;

Білорусь - 8,4%;

Румунія - 8,2%.

Що цьому передувало

Напередодні в Україні подорожчали овочі. Так картопля наразі коштує - 11,9 гривні/кілограм.

Різке зростання ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість зростає.

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Автор: Андрій Кібальний