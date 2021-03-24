Україна продовжує збільшувати імпорт картоплі з Польщі та Білорусі / REUTERS
За даними Державної митної служби в Україну від початку 2021 року завезли майже 60 тисяч тонн картоплі.
Читайте такожВ Україні посилять контроль за якістю морозиваПро це повідомляє ТСН.ua.
"Основними країнами постачальниками коренеплоду стали: Польща, Литва, Латвія, Білорусь і Румунія. У грошовому еквіваленті імпорт досяг понад 12 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас Україна відправила на експорт лише 26 тонн картоплі, на суму 9 тисяч доларів.
Постачальники картоплі до України:
- Польща - 38,4%;
- Литва - 16,8%;
- Латвія - 8,4%;
- Білорусь - 8,4%;
- Румунія - 8,2%.
Що цьому передувало
- Напередодні в Україні подорожчали овочі. Так картопля наразі коштує - 11,9 гривні/кілограм.
- Різке зростання ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість зростає.
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