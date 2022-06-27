GPS-трекери на українських вантажівках із зерном допомогли відстежити їхній шлях до Криму та Росії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'являється все більше доказів і фактів вивезення зерна з окупованих територій. Його або крадуть, або змушують аграріїв продавати за безцінь, а потім відправляють до Криму і РФ.

Про це повідомляється в розслідуванні BBC.

Журналісти змогли встановити маршрут двох фермерських вантажівок із зерном, які були обладнані GPS-трекерами. Заповнити відсутні прогалини вдалося завдяки супутниковим знімкам.

Один з фермерів розповів, що росіяни окупували близько 80% його угідь, які займають десятки тисяч гектарів. Два його зерновози рашисти відправили до елеватора в кримському селищі Жовтневе. На свіжих супутникових знімках за липень біля зерносховища можна побачити ці вантажівки. Далі їх відправили через Керченський міст в Ростов-на-Дону.

Ще одним можливим доказом масового розкрадання українського зерна видання вважає зафіксовані супутниками багатокілометрові черги з вантажівок на в'їзді до Криму з Херсонської області. Водночас це можуть бути автомобілі, які займаються постачанням окупаційної армії. Крім цього, в Севастополі помітили навантаження на судна речовини жовтого кольору - ймовірно, зерна.

Зазначається, що для приховування крадіжки деякі суховантажі, які перевозять зерно, відключають трекера при русі в Чорному морі. Серед них - "Матрос Позиніч", що курсує в Сирію і назад.

У деяких випадках українське зерно змішують з російським і потім все разом продають за сертифікатами РФ.

Нагадаємо, що за останніми даними, Росія вивезла не менше 400 тисяч тонн українського зерна.

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