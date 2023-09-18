Іспанія і Франція вважають, що заборона агроімпорту з України з боку східноєвропейських країн-членів ЄС є незаконною і ставить під загрозу європейську солідарність.

Іспанія та Франція вважають, що заборона агроімпорту з України з боку Польщі, Словаччини та Угорщини є незаконною і ставить під загрозу європейську солідарність.

Як повідомляє Reuters, міністр сільського господарства Іспанії заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна видається незаконною і додав, що "Європейській комісії належить судити", чи порушили будь-які країни ЄС будь-які закони.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено також розкритикував ці кроки, заявивши, що вони ставлять під сумнів європейську солідарність.

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"Для солідарності необхідна єдність... Ми повинні зберегти ці два елементи, інакше європейський проект опиниться під загрозою. Єдиний ринок є фундаментальним елементом", - сказав Фесно.

Ситуація з українським агроімпортом

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Водночас Словаччина, Польща та Угорщина оголосили, що продовжать заборону на імпорт українського зерна. В Україні у відповідь повідомили. що подадуть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову зняти заборону на Українську сільськогосподарську продукцію.

17 вересня 2023 року ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину конструктивно ставитися до українського зерна.

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