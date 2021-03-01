Інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство минулого року становлять 36,4 мільярда гривень.

Капітальні інвестиції в сільське, лісове і рибне господарство у 2020 році скоротилися на 45,3% в порівнянні з попереднім роком і опустилися до рівня 2009 року.

Читайте такожЗеленський схвалив зниження ПДВ на імпорт аграрної продукціїПро це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що за вказаний період в аграрну галузь було інвестовано 36,4 мільярда гривень. При цьому частка даної галузі в загальній структурі капітальних інвестицій становить 9%.

"Зменшення капітальних інвестицій у сільське господарство спостерігається вже другий рік поспіль. Якщо у 2019 році падіння становило лише 10%, то у 2020 році капітальні інвестиції скоротилися практично в півтора раза. Останній раз подібне падіння спостерігалося під час глобальної економічної кризи у 2009 році", - йдеться в повідомленні.

Експерти називають кілька причин падіння інвестицій

Очікування швидкого відкриття ринку землі, яке попередньо планувалося у жовтні 2020 року, та відповідне накопичення фінансових ресурсів господарствами;

прогнозована низька рентабельність сільськогосподарського виробництва на початку 2020 року;

недоотримання врожаїв по більшості сільгоспкультур;

невизначеність і обмеження у зв'язку з коронавірусною пандемією.

Що цьому передувало

За даними Держстату, загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2020 році становить 419,84 мільярда гривень, що на 38,2% менше в порівнянні з 2019 роком.

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Автор: Ганна Нагорна