Капітальні інвестиції в сільське, лісове і рибне господарство у 2020 році скоротилися на 45,3% в порівнянні з попереднім роком і опустилися до рівня 2009 року.
Читайте такожЗеленський схвалив зниження ПДВ на імпорт аграрної продукціїПро це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".
Зазначається, що за вказаний період в аграрну галузь було інвестовано 36,4 мільярда гривень. При цьому частка даної галузі в загальній структурі капітальних інвестицій становить 9%.
"Зменшення капітальних інвестицій у сільське господарство спостерігається вже другий рік поспіль. Якщо у 2019 році падіння становило лише 10%, то у 2020 році капітальні інвестиції скоротилися практично в півтора раза. Останній раз подібне падіння спостерігалося під час глобальної економічної кризи у 2009 році", - йдеться в повідомленні.
Експерти називають кілька причин падіння інвестицій
- Очікування швидкого відкриття ринку землі, яке попередньо планувалося у жовтні 2020 року, та відповідне накопичення фінансових ресурсів господарствами;
- прогнозована низька рентабельність сільськогосподарського виробництва на початку 2020 року;
- недоотримання врожаїв по більшості сільгоспкультур;
- невизначеність і обмеження у зв'язку з коронавірусною пандемією.
Що цьому передувало
- За даними Держстату, загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2020 році становить 419,84 мільярда гривень, що на 38,2% менше в порівнянні з 2019 роком.
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