В латвійському уряді вважають, що спільна сільськогосподарська політика ЄС потребує уточнення.

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна, та вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського експорту в ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки таку продукцію можна замінити товарами з України, пише "Укрінформ" з посиланням на заяву у Брюсселі міністра сільського господарства Латвії Армандса Краузе.

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії, – ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку", – підкреслив міністр.

За його словами, все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України. Він зауважив, що спільна сільськогосподарська політика ЄС потребує уточнення, оскільки з часів її останнього перегляду у 2021 році багато змінилося, і наразі Європа має війну на порозі. Україна, наприклад, не може доставляти зерно в Африку, де є країни, які його гостро потребують.

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"Зараз ми маємо ці труднощі на (польському) кордоні. Ми повністю підтримуємо Україну. З точки зору Європейського Союзу, те, що відбувається на кордоні, не є зрозумілим. Ми маємо переконатися, що в нас є вільний рух товарів між країнами ЄС, і що ми не маємо заблокованих кордонів. Ми маємо швидко адаптуватися. І не говорити "ми подумаємо про це, і щось зробимо за пару років". Я думаю, війна завершиться до того. Ми маємо діяти швидко", – наголосив Краузе.

Блокада українсько-польського кордону

Протести на українсько-польському кордоні посиляться. Польські перевізники планують з 1 березня відновити акції, які призупинили у січні.

Водночас протести продовжують польські фермери. Фіксуються випадки, коли у Польщі висипають українську агропродукцію, яка прямує транзитом. 25 лютого було відкрито вісім вагонів з українською кукурудзою.

Раніше УНІАН писав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що українську сільськогосподарську продукцію не потрібно допускати на європейський ринок.

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