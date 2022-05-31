Польща готова змінити і поширити можливості прикордонної, транспортної, залізничної і портової інфраструктури у стислі строки

Польща готова розширити власну інфраструктуру для транспортування заблокованого Росією українського збіжжя на Близький Схід та країни Африки і потребує для цього "декілька місяців".

Про це під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі Європейської ради заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

"Я сказав нашим друзям в ЄС, що Польща готова змінити і поширити можливості прикордонної, транспортної, залізничної і портової інфраструктури у стислі строки. Ми не зможемо цього зробити за кілька тижнів, але упродовж місяців зможемо досягти певний результат", - повідомив польський прем’єр.

Він зазначив, що найближчим часом Варшава вестиме переговори з українськими партнерами, щоб попри варварську політику РФ можна було вивезти якомога більше збіжжя з України, адже Україна є одним з найважливіших у світі експортерів збіжжя до країн Африки і Близького Сходу.

Моравецький зауважив, що це не створює конкуренцію для Польщі.

"Ми допомагаємо одночасно зберегти мир і безпеку у дуже важливих країнах і регіонах, які межують з Європою на півдні і південному сході", - підкреслив Моравецький.

За його словами, Польща запропонувала "дуже конструктивну співпрацю" і перебуватиме у близькому контакті з Єврокомісією щодо того, що Польща може зробити, аби налагодити транспортування через польський кордон і широку колію, до залізничної станції Славкув.

"Принаймні частину збіжжя, яке застрягло на узбережжі Чорного моря, можна буде швидко транспортувати (за кордон - ред.)", - резюмував польський прем’єр.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що РФ заблокувала в українських портах понад 20 мільйонів тонн сільськогосподарських культур.

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