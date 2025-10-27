В Україні дорожчають цибуля, помідори та огірки.

Наприкінці минулого тижня в Україні зафіксували подорожчання огірків та помідорів, тоді як картопля та білокачанна капуста, навпаки, коштували дешевше, ніж тиждень тому. Про це повідомляють фахівці EastFruit.

Ціни на червоні помідори підскочили з 28–80 гривень за кілограм до 45–95 гривень. Огірок подорожчав з 75–105 гривень за кілограм до 90–130. Стрімко зросли ціни на зелену цибулю – за тиждень вони злетіли з 100–195 гривень за кілограм до 195–205 гривень.

Зростають у ціні баклажани. За тиждень вони подорожчали з 40–50 гривень за кілограм до 60–68. До 45–55 гривень подорожчала броколі.

Ціни на картоплю в Україні за тиждень знизилися з 11–13 гривень до 10–12 гривень за кілограм. Білокачанна капуста подешевшала до 9–11 гривень за кілогра, хоча тижнем раніше вона коштувала 9–12 гривень.

Пекінська капуста подешевшала до 20–30 гривень за кілограм, тоді як ціни на перець "‎Білозірка"‎ впали до 20–55 гривень.

Ціни на моркву та буряк за тиждень змінилися не суттєво. Моркву у п’ятницю пропонували за ціною 9–10 гривень за кілограм, тоді як буряк коштував 8–10 гривень. Цвітну капусту продавали за ціною у 33–37 гривень за кілограм, а часник коштував 60–120 гривень.

У фруктово-ягідному сегменті здорожчали груші – з 30–85 гривень за кілограм до 45–110 гривень. Лимони зросли у ціні до 100–120 гривень, хоча раніше їх віддавали по 80–120 гривень за кілограм.

Ціни на яблука лишилися стабільними – їх, як і за тиждень до того, продавали за ціною 20–85 гривень за кілограм. Ціни на сливи і персики також не змінилися і становили 20–45 і 50–80 гривень за кілограм, відповідно.

Кавуни подешевшали до 8-15 гривень, хоча тижнем раніше було 10–15 гривень за кілограм. Суттєво знизилися ціни на дині – вони впали зі 45–60 гривень за кілограм до 25–40 гривень. Апельсини за тиждень подешевшали до 60–75 гривень.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше у Державній службі статистики повідомили, що ціни на продукти в Україні зросли майже на 30% у порівнянні з вереснем минулого року. Серед іншого зросли у ціні соняшникова олія та куряче філе. Суттєве здешевлення торкнулося лише одного продукту – білокачанної капусти.

Фахівці прогнозують, що з приходом холодів в Україні може суттєво подорожчати картопля. За їх словами, вітчизняна картопля може наздогнати за ціною імпортну.

