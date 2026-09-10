На ярмарках найбільше винограду, а також є полуниця та черешня: скільки коштують

Роздрібні ціни приємно вражають покупців.

На продовольчих ярмарках в Києві на початку осені традиційно найбільше пропонують до продажу виноград. Роздрібні ціни на ягоду коливаються в середньому в межах 90-120 грн за кілограм, проте є розкладки і по 60, і по 150-200 грн, передає кореспондент УНІАН.

В трійку лідерів за пропозицією входять також персик по ціні 80-100, а подекуди і 130 грн/кг, та слива, яку переважно продають доволі дешево – по 25-30 грн за кілограм. Дещо дорожче персика йде нектарин, в межах 120-130 грн/кг. Абрикосами вже майже не торгують.

Баштанні також користуються попитом серед киян, тому на ярмарку представлені і кавуни, і дині, а хтось вже продає навіть гарбузи. Ціни тримаються на помірному рівні: за кавун просять 15 грн/кг, а за диню – 20 грн/кг.

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Не так активно, проте до сих пір продовжують торгувати ягодами, пік сезону яких вже минув. Малину пропонують по 220 грн за кілограм, в таку саму ціну лохина – 220-230 грн/кг. На розкладках можна знайти навіть полуницю за 150 грн/кг та черешню за 100 грн/кг. На жаль, всі ці ягоди виглядають вже не такими гарними і соковитими, як в розпал літа.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Тиждень тому на продовольчих ярмарках столиці переважала пропозиція слив та винограду. Кілограм сливи коштував в межах 20-40 грн. Діапазон цін на виноград коливався від 80 до 180 грн/кг – хоча деякі продавці пропонували ягоду навіть і по 50 грн за кілограм.

Щодо овочів, то в гурті продовжили дорожчати огірки та помідори, але вже не так активно, як в кінці літа. Огірки додали 5 грн в ціні – з 25-50 до 30-55 грн/кг, а томати зросли з 25-35 до 25-40 грн/кг. Гуртові ціни на картоплю не змінилися.

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