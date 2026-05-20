Ціни на полуницю падають ледь не кожен день: скільки коштує ягода на ринку

Українська ягода подешевшала за тиждень майже вдвічі.

Середня ціна на полуницю з Закарпаття на Столичному ринку в середу, 20 травня, опустилася зі 140 до 110 грн/кг, або на 21,4%, в порівнянні з минулим днем. Про це повідомляє сайт ринку.

Розкид цін на закарпатську ягоду складає від 90 до 120 гривень за кілограм, тож найдешевшу полуницю на ринку можна знайти менше, ніж за 100 гривень.

Загалом українською полуницею загалом торгують в межах 90-145 грн/кг, тож верхня стеля ціни на неї вища, ніж на закарпатську. Середня ціна ягоди опустилася до 120 грн/кг (-14,3%).

Ще тиждень тому, 13 травня, українську полуницю продавали по середній ціні в 200 гривень за кілограм.

Водночас імпортна полуниця за минулі сім днів продемонструвала непохитну стабільність. Її вартість так і залишилася на позначці 200 грн/кг, з розкидом цін 190-210 грн/кг.

Також активно на Столичному ринку дешевшає молода картопля. За вихідні овочі від вітчизняних фермерів втратили 20% своєї вартості. Молода картопля з-за кордону подешевшала до минулого тижня ще більш відчутно – на понад 25%.

Гуртові ціни на молоду капусту від українських виробників йдуть донизу – зараз її продають в межах 34–40 грн/кг. Це на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому минулорічна капуста, навпаки, дорожчає – ціна на неї піднялася з 8-15 грн/кг до 10–17 грн/кг.

