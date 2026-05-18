Ціни на молоду картоплю на ринку обвалилися після вихідних: скільки вже коштує кілограм

Так само дешевшає решта овочів нового врожаю.

Ціни на молоду картоплю від українських виробників на Столичному ринку за вихідні опустилися на 20%. Зараз кілограм овочу коштує в середньому 80 гривень, тоді як 15 травня його відпускали по 100 гривень, йдеться на сайті ринку.

Розкид цін на вітчизняну молоду картоплю становить 75-130 грн/кг. При цьому молода імпортна картопля здешевшала за той самий проміжок часу ще сильніше – з 45 до 33 грн/кг, або на понад 25%. Наразі закордонну картоплю продають в межах 30-35 грн/кг.

Що стосується вартості картоплі минулорічного врожаю, то овоч вже кілька тижнів продають за стабільною ціною - в середньому по 9 грн/кг. Найдешевше цей овоч можна знайти на ринку по 7 гривень за кілограм, а найвищі ціни у продавців сягають 13 гривень за кілограм.

Так само за вихідні дешевшали і інші овочі нового врожаю. Молодий буряк втратив 17 гривень і коштує сьогодні в середньому 50 грн/кг (-25%). А вартість молодої білокачанної капусти від вітчизняних виробників опустилася на 5 гривень – до 30 грн/кг (-14%).

На минулому тижні з фермерської продукції на ринку найсильніше здешевшала полуниця з Закарпаття. Ще в понеділок її вартість становила 255 грн/кг, а до четверга ціна ягоди впала до 140 грн/кг. Середня вартість української полуниці опустилися з 260 до 170 грн/кг.

Так само, як і ринкові, знижуються і гуртові ціни на молоду картоплю від виробників – за тиждень вона здешевшала з 75-130 до 40-120 грн/кг. Молода білокачанна капуста втратила майже половину вартості – з 60-65 до 34-38 грн/кг.

