У Національному природному парку "Слобожанський" знайшли 9 померлих тварин.

На Харківщині запроваджуються карантинні обмеження у зв'язку з випадком африканської чуми свиней.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської ОДА.

Спалах хвороби зафіксовано 1 вересня в Національному природному парку "Слобожанський" Богодухівського району. Там було знайдено 9 померлих тварин.

Як зазначив головний державний ветеринарний інспектор Дмитро Волошко, відібрані проби від тварин було надіслано до регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області.

"2 вересня ми отримали експертизу про підтвердження діагнозу африканської чуми свиней. Тому було винесено розпорядження про встановлення тимчасових карантинних обмежень з АЧС", - повідомив Волошко.

Зокрема, було встановлено тимчасові карантинні обмеження з африканської чуми свиней в епізоотичному вогнищі терміном на 72 години. Визначили межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої належать територія НПП "Слобожанський", частина населених пунктів с. Оленівське, с. Мурафа, с. Лісне Краснокутської селищної ради. Також визначили межі тимчасової зони спостереження - радіусом 10 км - від зовнішніх меж зони захисту.

Читайте також"Відбувається щось дивне": на узбережжі Нідерландів знаходять десятки мертвих морських свинейОкрім цього, буде проведено облік усього свинопоголів'я в господарствах усіх форм власності в зоні захисту та спостереження. До того ж вирішили тимчасово заборонити переміщення живих свиней з карантинних зон.

Зараз поліція з'ясовує, за яких обставин свині інфікувалися африканською чумою.

Що таке африканська чума свиней

Африканська чума свиней - це високозаразна вірусна хвороба. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, залежно від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями. Для людини африканська чума свиней безпечна.

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Автор: Інна Андаліцька