Захворювання свиней виявлено в одному з підсобних господарств.

Новий спалах африканської чуми свиней (АЧС) зафіксований в місті Молочанськ Запорізької області, в населеному пункті введено карантин.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

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Відзначається, що захворювання свиней виявлено в одному з підсобних господарств.

"У місці спалаху знаходилося 10 голів свиней, з них загинула 1 голова (підозрювалася в захворюванні АЧС). Фахівці Держпродспоживслужби провели відбір патматеріалу для дослідження на АЧС в лабораторії... Лабораторія встановила позитивний результат на АЧС", – йдеться в повідомленні.

Після цього місцева Державна надзвичайна протиепізоотична комісія прийняла рішення про встановлення карантину в Молочанську з 28 серпня.

У неблагополучному пункті виставлені карантинні пости, обладнані дезбар'єри, проведена дезінфекція двору і транспортних засобів тощо.

Африканська чума свиней:

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

Автор: Ганна Нагорна