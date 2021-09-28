Кавунів у регіоні цьогоріч вродило втричі більше, ніж зазвичай.

У Херсонській області фермери у відчаї викидають на смітник кавуни, які не змогли розпродати. По півтори тонни врожаю збирається лише з одного маленького поля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Житель села Виноградове, який зняв цей процес на відео, каже, що кавунів у нього вродило так багато, що не встиг усе реалізувати. Причіп з кавунами привіз додому й висипав на город.

У регіоні цьогоріч спостерігається небувалий врожай кавунів - їх уродило втричі більше, ніж зазвичай, а ціна на них є дуже низькою. Втім, продати врожай не вдається навіть по 50 копійок за кілограм.

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Нині на полях залишаються сотні тон незібраних баштанних - їх переорюватимуть разом із землею. Примітно, що збитків здебільшого зазнають власники невеликих полів.

Наступного року вони обіцяють сіяти кавунів у рази менше.

"Продавали п'ять днів - ніхто не купив. А що з ними робити? Будемо їх вивертати... "Оптовий покупець" купив кавун у нас", - каже автор відео.

Обвал цін на кавуни:

На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий херсонський.

16 серпня 2021 року до Києва по річці Дніпро відправили ще одне судно з 350 тоннами херсонських кавунів.

В останні дні серпня торгові мережі Києва знизили ціни на кавуни.

15 вересня повідомлялося, що ціни на кавуни в Україні залишаються на одному з найнижчих рівнів.

Автор: Юрій Годован