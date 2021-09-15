Українські фермери не можуть реалізувати свою продукцію в опті навіть за ціною 0,3-0,5 грн/кг.

В Україні станом на 15 вересня ціни на кавуни залишаються на одному з найнижчих рівнів.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Середня оптова ціна кавуна на початку попереднього тижня становила 1,0 грн/кг ($0,038). Це вдвічі менше вартості продукції на аналогічний період 2019 і 2020 років.

Українські фермери відзначають, що частина врожаю залишиться на полях, оскільки вони не можуть реалізувати свою продукцію в опті навіть за ціною 0,3-0,5 грн/кг. При тому, що це вдвічі нижче собівартості виробництва кавунів.

Як повідомляє видання, за даними гравців ринку, великі фермерські господарства реалізували свій урожай, як правило, в повному обсязі, оскільки мали заздалегідь укладені контракти на поставки в торгові мережі.

"Виходячи з цієї ситуації, малим і середнім виробникам кавунів в Україні варто наслідувати приклад великих фермерських господарств, а саме: кооперуватися для створення товарних партій і шукати покупця своєї продукції ще на етапі посадки баштани", — зазначає консультант продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Катерина Звєрєва.

Обвал цін на кавуни:

На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий херсонський.

16 серпня 2021 року до Києва по річці Дніпро відправили ще одне судно з 350 тоннами херсонських кавунів.

В останні дні серпня торгові мережі Києва знизили ціни на кавуни.

Автор: Олена Коваленко