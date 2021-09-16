Ягода всередині не містить жодної кісточки і має блідо-зелений колір.

У російській Москві чоловік придбав в одному з мережевих магазинів кавун, який складався тільки з кірки: в ягоді практично не було червоної м'якоті.

Відеозапис опублікований в Telegram-каналі Life Shot.

На кадрах видно, що плід всередині не містить жодної кісточки і має блідо-зелений колір.

Читайте такожУ мережі показали, як фермери з Херсонської області нещадно знищують кавуни (відео)Сам же москвич також розповів, що дуже довго вибирав ягоду перед покупкою, оскільки це був його перший кавун за сезон.

Чоловік додав, що кілограм ягоди коштував 35 російських рублів (близько 13 гривень), а вага кавуна склала майже п'ять кілограм.

Як повідомляв УНІАН, у Москві ціла сім'я потрапила в реанімацію, з'ївши кавун, куплений в супермаркеті. В результаті дві людини загинули, одна опинилася у важкому стані. У Слідчому комітеті по Москві передали, що за фактом події порушили кримінальну справу. У крові у загиблих знайшли сліди етиленгліколю - дуже отруйної речовини, яку використовують у виробництві склоочисників, гальмівних та інших технічних рідин. При попаданні в організм вона може привести до летального результату.

Автор: Олег Давигора