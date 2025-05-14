Набагато дорожчий, ніж рік тому: в Україні підрахували вартість борщу

Індекс борщу - це економічний показник, що демонструє, скільки коштує приготування борщу за класичним рецептом.

На сьогодні вартість борщу в Україні становить 222 грн. Таким чином, за рік його вартість зросла на 52%. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

"‎Якщо додати до борщу: дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 232 грн проти 195 грн минулого місяця"‎, - кажуть фахівці УКАБ.

Спеціалісти виходять з того, що для приготування страви (на 3 літри води) знадобляться: 250 г капусти, 500 г буряка, 300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії та 500 г свинячих ребер. Окрім цього, борщ потребує сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Відео дня

Зазначимо, що для визначення вартості української страви використовують так званий індекс борщу. В більш широкому сенсі він допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари в різних регіонах країни.

Нагадаємо, у минулому році фахівці порівняли вартість борщу в Польщі та Україні. Як виявилось, у сусідній країні аналогічний набір продуктів для приготування борщу обходився майже удвічі дорожче.

Ціни на продукти в Україні

Тим, хто бажає приготувати борщ, буде корисним дізнатися актуальні ціни на його окремі інгредієнти. На допомогу може прийти нове дослідження УКАБ.

За словами фахівців, буряк за місяць подорожчав на 60% і на сьогодні вже перевищує показники минулого року на більш ніж 120%. Суттєво додала в ціні і капуста - вартість популярного овочу злетіла до 72,5 грн/кг.

У той же час, картопля демонструє відносно помірне зростання - середня роздрібна ціна популярного овочу за рік зросла "лише" на 35%.

Вас також можуть зацікавити новини: