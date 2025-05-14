Фахівці кажуть, що тенденція до зростання цін на деякі категорії може зберігатися до липня.

Ціни на овочі в Україні змінюються під впливом зростання обсягів вітчизняної та імпортної продукції. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Серед категорій, вартість яких зросла найбільше, називають цибулю. Середня роздрібна ціна цибулі ріпчастої за місяць зросла на 82%, тоді як зростання за рік склало 91%.

Наразі популярний овоч коштує в середньому 29,9 грн/кг. Фахівці кажуть, що ціни на цибулю будуть зростати принаймні до липня, залежно від обсягів імпортних постачань.

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Буряк за місяць подорожчав на 60% і вже перевищує показники минулого року на 121%. На сьогодні середня роздрібна ціна овочу становить 46,9 грн/кг.

Суттєво додала в ціні і капуста. У місячному вимірі середня роздрібна ціна овочу злетіла на 42% - до 72,5 грн/кг, тоді як річне зростання взагалі сягнуло рекордних 437%. Морква за місяць зросла в ціні на 14% - до 49,9 грн/кг. Це на 342% більше, ніж у травні минулого року.

"Основною причиною подорожчання буряка, капусти та моркви є суттєве скорочення пропозиції на тлі сезонного зменшення запасів", - вважають фахівці УКАБ.

Зазначимо, що картопля демонструє доволі помірне зростання - середня роздрібна ціна за рік зросла "лише" на 35%. Відносно невеликі ціни на молоду картоплю пов’язують із збільшенням вітчизняної пропозиції.

Ціна огірків за місяць знизилася на 31%, тоді як річне падіння становить 14%. Середня роздрібна ціна помідорів за місяць продемонструвала зниження на 21%, тоді як вартість часника дещо зросла (+2%).

Основною причиною зниження цін на огірки і помідори називають збільшення вітчизняної пропозиції з закритого ґрунту.

Фахівці зазначають, що ціни на огірки в найближчі тижні можуть "просісти" ще на 5-10%, тоді як вартість помідорів, ймовірно, залишиться на поточному рівні.

Ціни на продукти в Україні - динаміка

Раніше УНІАН повідомив, що в нашій країні протягом останнього місяця ростуть ціни на м'ясо. Найбільш помітне подорожчання демонструє свинина - свинячий ошийок протягом місяця зріс у ціні на 20%, тоді як за рік зростання склало 39%.

Також стало відомо, що в Україні зросли ціни на вершкове масло. Зростання за місяць було доволі помірним і склало лише 2%. Водночас за рік продукт подорожчав на 73%. Вершки за місяць зросли у ціні на 6%.

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