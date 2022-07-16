Одеська область буде повністю забезпечена продовольчим зерном.
Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своєму зверненні до населення.
Він зазначив, що відвідав Бессарабію (південні райони Одеської області), ознайомився з перебігом збирання врожаю, а також з процесом виробництва продуктів харчування. Також Марченко провів під час поїздки робочу нараду з аграріями південних районів регіону, під час якої обговорили низку проблемних питань, що стосуються аграрного сектору.
"Ключове питання для нас - експорт зернових культур. Одеська область буде повністю забезпечена продовольчим зерном для виробництва хліба, борошна та круп. А зібраного врожаю вистачить для реалізації на експорт", - сказав начальник ОВА.
Нагадаємо, цього року озимими зерновими на Одещині було засіяно 1 млн 61 тис. га.
16 липня стало відомо, що США та Саудівська Аравія підписали низку угод і, зокрема, домовилися допомогти Україні експортувати зерно в умовах широкомасштабної війни з Росією.
Вас також можуть зацікавити новини:
- США заявили, що не блокуватимуть експорт зерна з РФ
- Капітанам російських суден, що перевозили вкрадене українське зерно, повідомили про підозру
- Коридор для експорту зерна Чорним морем може запрацювати наступного тижня - ЗМІ