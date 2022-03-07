Рішення дозволить стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

Кабінет міністрів дозволив обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти, ліки та паливо.

Про це під час свого відеозвернення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти, ліки та паливо. Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - сказав він.

За його словами, це рішення дозволить стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що в Україні запровадять державне регулювання цін на період війни. На базові продукти встановлять фіксовану націнку.

Крім того, він вказав, що незахищені верстви населення отримають продуктові набори.

7 березня стало відомо, що Україна призупинила експорт низки соціально важливих продуктів, серед яких м'ясо, жито, овес, гречка, цукор, пшоно, харчова сіль.

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