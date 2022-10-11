Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільської області.

Станом на 10 жовтня аграрії всіх областей вже засіяно 1,8 млн га посівних площ, або 38% до прогнозу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За підрахунками відомства, пшениці посіяно 1,6 млн га, або 41%; ячменю - 154 тис.га, або 23%; жита - 49 тис. га, або 57%.

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Зазначається, що найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільської області – 129 тис.га, або 61% до прогнозу.

Разом з тим сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 994 тис.га, або 103% до прогнозу.

Посів озимих під час війни:

За даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року був здійснений на площі 7,7 млн га – озимою пшеницею і тритикале було засіяно 6,5 млн га, ячменем – 1 млн га, житом – 159 тис. га.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що цієї осені українські аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

Станом на 6 вересня в Україні зерновими було засіяно 7,64 тис.га, у тому числі на 5,17 тис. га посіяно пшениці, на 2 тис. га - ячмінь і на 0,47 тис. га - жито.

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