Посівна в Україні продовжується.

Українські аграрії вже засіяли ярими культурами понад 80% від показників минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Посівна в Україні продовжується. Гречки посіяно 81,9% від показників минулого року, 73% площ від показників минулого року під соняшник вже засіяно, сої – 96,6%. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 80,6% від показників минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 червня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 161,3 тис. га, що на 2 755 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За даними Мінагрополітики, всіма категоріями господарств посіяно: ярої пшениці – 189,3 тис. га; ярого ячменю – 948,3 тис. га; ярого ріпаку – 32,4 тис. га; вівса – 157,4 тис. га; гороху – 130,6 тис. га; гречки – 68,8 тис. га; проса – 47,3 тис. га; кукурудзи – 4 552,7 тис. га; цукрових буряків – 180,6 тис. га; соняшника – 4 573,8 тис. га; сої – 1 195,7 тис. га; картоплі – 1 104,9 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га – озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га; ячменю – 1 млн га; жита – 159 тис. га.