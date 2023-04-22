Рішення було ухвалено після того, як депутати киргизького парламенту запропонували перевести національний алфавіт з кирилиці на латиницю.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор призупинив ввезення молочних продуктів з Киргизстану.

Як повідомляє "Радіо Свобода", рішення було ухлалено після того, як депутати киргизького парламенту запропонували перевести національний алфавіт з кирилиці на латиницю.

Законодавці відзначали, що,"споконвічно киргизькі слова кирилицею пишуться неправильно". Ініціативу підтримав голова Національної комісії з державної мови при президенті Канибек Осмоналієв.

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У Россільгоспнагляду РФ офіційною версією відмови від імпорту молока називають проблеми з якістю продукції. Як заявили у відомстві агресора, дане рішення було ухвалено після перевірки киргизьких молочних продуктів і ферм. Вона нібито виявила, що місцеві компанії "неефективно" контролюють якість продукції. Однак, в чому саме полягали проблеми не зазначається.

Відмова агресора від молока

31 березня 2023 року російські регуляторні органи заявили про те, що розглядають питання про обмеження на імпорт молочної продукції з Вірменії.

Формально - через проблеми з якістю, але експерти підозрюють, що Єреван вирішили покарати за ратифікацію Римського статуту, який дозволить заарештувати Путіна.

Россільгоспнагляд звинуватив Вірменію в поганому контролі санітарних норм, а також у використанні вірменськими підприємствами низькоякісної сировини з Ірану. Однак експерти сумніваються, що причина дійсно в цьому.

Вірменські молочні продукти різко "зіпсувалися" буквально через два дні після того, як депутат від правлячої у Вірменії партії Гагік Мелконян заявив, що Путіну краще б не відвідувати країну. В іншому випадку вірменській владі довелося б заарештувати президента Росії за ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом.

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