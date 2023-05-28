У Білгородській області не можуть нормально працювати птахофабрики, які годують пів-Росії.

У Росії на продовольчому ринку виникла "фізична нестача обсягів" курячого м'яса - тушок і філе бройлера. Про це йдеться в аналітичному зведенні ринку, з яким ознайомилися "Відомість".

Точні цифри масштабів дефіциту не називаються, але сам факт нестачі продуктів журналістам підтвердив представник однієї з загальноросійських мереж роздрібної торгівлі. Це ж підтверджує і представник великого переробника м'яса, який повідомив про "перерозподіл потоків" курятини на ринку.

Як імовірну причину дефіциту представник рітейлера назвав проблеми, що виникли у виробників в Бєлгородській області. Цей регіон є основним постачальником м'яса птиці на російський ринок. Зокрема йдеться про складнощі з постачанням сировини та кормів для вирощування курки, а також з проблемною логістикою.

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Видання The Moscow Times уточнює, що зазначені труднощі безпосередньо пов'язані з обстрілами, яким піддається прикордонний регіон країни-агресора.

"Бєлгородська область є одним з прикордонних регіонів, які піддаються обстрілу з початку вторгнення Росії в Україну. Влада називає цей регіон найбільш проблемним у цьому відношенні", - пише видання.

Ситуація в Білгородській області-останні новини

Минулого тижня Російські повстанці, що виступаютьпроти диктаторського режиму Володимира Путіна, вторглися в прикордонні райони Бєлгородської області з території України і близько доби утримували позиції поблизу російського міста Грайворон. Під натиском переважаючих урядових сил повстанці відійшли на українську територію.

Напередодні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков потрапив під обстріл, коли відвідав з робочою поїздкою прикордонне місто Шебекіно. За його ж словами, снаряди падали аж на сусідній вулиці, а не поруч, але він все одно не ризикнув вийти з машини.

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