Це рішення ухвалили за підсумками аналізу динаміки та характеру злочинів за останні два тижні.

У Чернігівській області повертають заборону на торгівлю алкогольними напоями.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Ми проаналізували динаміку і характер злочинів за останні два тижні, і, ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівської області, а на іншу акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівської області. Тому сьогодні вранці я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області", - написав він.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

З перших днів вторгнення в багатьох регіонах України було введено повну заборону на продаж алкоголю. З часом, обмеження почали послаблювати. В Чернігівській області заборона на продаж алкоголю тривала з 26 лютого до 16 квітня.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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