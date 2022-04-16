На Чернігівщині місцеві жителі відновили підірваний міст між двома селами в Сновській громаді.
Про це повідомили в Сновській міській раді.
Згідно з інформацією, після того, як окупанти підірвали міст між Заріччям і Смяччю, селяни залишилися відрізаними від центру громади. "Не було можливості доїхати до лікарні та доставити хліб, бо замість 12 метрів мосту була прірва", - зазначили в міськраді.
Для відновлення проїзду через річку жителі села Смяч згуртувалися і самі відновили міст.
За інформацією Служби автомобільних доріг в області, на Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині селяни заповнили бензовоз окупантів іржавою водою з брудом.