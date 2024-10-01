Погана погода вдарила по врожаю в Австралії, Бразилії та В'єтнамі.

Посухи, зливи та пожежі від Азії до Америки посилюють побоювання з приводу врожаю. У результаті ціни на основні продукти харчування летять вгору.

"Останнім часом ми спостерігаємо поєднання найгірших погодних умов, які підштовхнули ціни догори, оскільки невизначеність із пропозицією означає, що покупці готові платити більше", - заявив голова відділу аналітики агробізнесу ANZ Group Holdings Ltd Майкл Вайтхед пише Bloomberg.

Це свідчить про зміну ситуації порівняно з початком цього року, коли ціни на продовольство стримувалися здоровою пропозицією та зниженням попиту на ключових ринках, таких як Китай. Якщо подорожчання продовжиться, то це може позначитися на цінах у супермаркетах, каже Денніс Вознесенскі, помічник директора з економіки сталого розвитку та сільського господарства Commonwealth Bank of Australia.

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Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли у вересні через побоювання, що погана погода в основних країнах-експортерах може ще більше скоротити світові запаси, які досягли дев'ятирічного мінімуму. Австралійські поля зіткнулися із загрозою посухи та заморозків, а відсутність дощів у Чорноморському регіоні стримує посіви під урожай 2025 року.

Тим часом ф'ючерси на соєві боби показали найбільший місячний приріст за два роки, оскільки найбільший виробник - Бразилія - бореться з найсильнішою посухою за останні десятиліття. На полях цукрової тростини в країні спалахнули пожежі, внаслідок чого ф'ючерси на підсолоджувач цього місяця зросли приблизно на 16%.

Кава арабіка подорожчала до максимуму з 2011 року, оскільки погана погода вплинула на дерева в період цвітіння. Дешевший сорт кави робуста також постраждав від негоди, внаслідок чого ціни на нього піднялися до рівня арабіки. Посуха у В'єтнамі, що змінилася проливними дощами напередодні збору врожаю, завдала шкоди виробництву.

А в інших регіонах Південно-Східної Азії поставки пальмової олії скорочуються в міру старіння дерев, що призвело до зростання ф'ючерсів до п'ятимісячного максимуму.

Посуха на більшій частині північних і центральних районів Бразилії, ймовірно, буде і далі загрожувати врожаю, заявили аналітики JPMorgan Chase & Co. Крім того, за словами Вайтхеда, трейдери стежать за напруженістю на Близькому Сході та в Чорному морі, а також за тим, як результати майбутніх виборів у США вплинуть на відносини з Китаєм.

Урожай зернових під загрозою - останні новини

Посуха в Україні ставить під загрозу посіви пшениці під урожай 2025 року. За даними Міністерства сільського господарства США, температура на 7℃ вища за норму в Україні в другий тиждень вересня "посилила посуху" для посівів озимих культур.

При цьому з проблемами зіткнулися і в Російській Федерації. Сівба озимих культур у РФ перебуває в дуже складній ситуації через сильну посуху, яка серйозно вплине на врожай наступного року.

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