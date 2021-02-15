Нігерійський економіст Нгозі Оконджо-Івеала стала першою жінкою і першим представником Африки на цій посаді.

Нігерійський економіст Нгозі Оконджо-Івеала призначена гендиректором Світової організації торгівлі (СОТ).

Читайте такожСОТ прогнозує різкий спад світової торгівлі в 2020 році через коронавірусВона стала першою жінкою і першим представником Африки на цій посаді. Оконджо-Івеалу затвердили головою СОТ на спеціальних загальних зборах.

"Члени СОТ тільки що погодилися призначити доктора Нгозі Оконджо-Івеалу наступним генеральним директором", - йдеться в повідомленні організації.

Вона вступить на посаду глави СОТ 1 березня і стане сьомим гендиректором організації. Термін повноважень Нгозі Оконджо-Івеали закінчиться 31 серпня 2025 року, передає kommersant.

Доктор Оконджо-Івеала сказала, що ключовим пріоритетом для неї буде робота для швидкого усунення наслідків, викликаних пандемією COVID-19, в економіці та галузі охорони здоров'я.

Оконджо-Івеала серед іншого очолювала Міністерство фінансів Нігерії і працювала у Світовому банку. Процес вибору нового гендиректора почався 14 травня, коли Роберту Азеведу повідомив членам СОТ, що він піде з посту глави СОТ за рік до закінчення терміну повноважень. 31 серпня він покинув свій пост.

Хто така Нгозі Оконджо-Івеала

Нгозі Оконджо-Івеала народилася 13 червня 1954 року. Є нігерійсько-американським економістом і експертом з міжнародного розвитку. Входить до Ради директорів Standard Chartered Bank, Twitter, Глобального альянсу з вакцин та імунізації (ГАВІ) та Африканського агентства з ризиків (ARC). 5 лютого 2021 року уряд США схвалив кандидатуру Оконджо на посаду генерального директора Світової організації торгівлі.

Оконджо-Івеала 25 років попрацювала у Світовому банку в якості економіста з питань розвитку, піднявшись до посади керуючого директора з операцій (2007-2011). Вона також два терміни займала пост міністра фінансів Нігерії (2003-2006, 2011-2015) при президенті Олусегуні Обасанджо і президенті Гудлаку Джонатані відповідно.

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Автор: УНІАН